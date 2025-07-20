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المقاومة تعلن تنفيذ سلسلة من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2025 4:07 مساءً
عناصر من كتائب القسام

عناصر من كتائب القسام

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أعلنت المقاومة الفلسطينية في غزة اليوم الاحد تنفيذ المزيد من العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بعبوتي شواظ وثاقب وقذيفة تاندوم في الشجاعية.

وأعلنت القسام أيضا أن مقاوميها “قنصوا جنديا صهيونيا كان يعتلي دبابة ميركافا في محيط مدرسة الناصرة بحي الشجاعية شرقي غزة”.

وتتالى في غزة عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي متسببة في مقتل وجرح العديد من الجنود.

وتقر إسرائيل باستمرار بسقوط قتلى وجرحى من جنودها في عمليات تصفها بالصعبة

في ذات السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسحب لواءي المظليين والكوماندوز التابعين للفرقة 98 من قطاع غزة

وقالت إن الجيش يتحدث عن 5 فرق تناور داخل قطاع غزة، لكن العدد الفعلي أقل من ذلك بكثير.

وأضافت أن لواء المظليين يبدأ هذا الأسبوع مهام استبدال قوات الاحتياط في الضفة الغربية

ووفق تقارير إسرائيلية ، قتل نحو 900 جندي وضابط إسرائيلي منذ بداية 7 أكتوبر\تشرين الأول 2023

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

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