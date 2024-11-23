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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189منذ بدء الحرب

منذ 24 دقيقة
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189منذ بدء حرب غزة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189منذ بدء حرب غزة

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189شهيداً، وذلك منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي “استهداف وقتل واغتيال الجبش الاسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين”.

وحمّل إسرائيل “كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم”، داعيا المجتمع الدولي للضغط “لوقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين”.

كما طالب المكتب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بـ”ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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