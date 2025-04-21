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الملك تشارلز: أشعر بحزن عميق لوفاة البابا فرنسيس

منذ 28 دقيقة
البابا فرنسيس يلتقي بملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا خلال لقاء خاص في الفاتيكان، 9 أبريل/نيسان 2025. رويترز

البابا فرنسيس يلتقي بملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا خلال لقاء خاص في الفاتيكان، 9 أبريل/نيسان 2025. رويترز

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قال تشارلز ملك بريطانيا إنه يشعر “بحزن عميق” لوفاة البابا فرنسيس، وأرسل “تعازيه الحارة ومواساته العميقة للكنيسة التي خدمها بكل إصرار”.

والتقى تشارلز رئيس كنيسة إنجلترا التي انفصلت عن روما في عام 1534، وزوجته كاميلا مع البابا فرنسيس في الفاتيكان في وقت سابق من هذا الشهر.

هذا وأعلن الفاتيكان في بيان مصور اليوم الاثنين 21\4\2025 وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أمريكا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية، لينقضي عهد مضطرب اتسم بشكل عام بالانقسام والتوتر في سبيل سعيه لإصلاح المؤسسة العريقة.

وكان البابا فرنسيس يبلغ من العمر 88 عاما، وعانى من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاماً، وفقا لوكالة رويترز.

ووصفت وسائل الإعلام خلال الشهرين الماضيين صحة بابا الفاتيكان، بأنها حرجة، حيث أدخل إلى المستشفى في فبراير/شباط الماضي، بعدما شعر بصعوبة في التنفس، وفيها تم تشخيصه لاحقا بالتهاب رئوي في رئتيه.

    المصدر :
  • رويترز

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