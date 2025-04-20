الملك تشارلز وزوجته يحييان البريطانيين بعد قداس عيد القيامة

ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا يحضران قداس عيد الفصح في كنيسة القديس جورج في ويندسور. رويترز

حيا ملك بريطانيا تشارلز وزوجته الملكة كاميلا الحشود سريعا بعد قداس عيد القيامة في كنيسة القديس جورج في وندسور، وهو ارتباط مهم على جدول أعمال صاحب العرش الذي يعد رأس كنيسة إنجلترا.

وانضم إلى تشارلز وكاميلا، اللذان كانا يرتديان قبعة وثوبا أزرقين خافتين، الأميران آندرو وإدوارد، والأميرة آن، وأفراد آخرون من العائلة المالكة في الكنيسة التي تعود إلى القرن الخامس عشر بقلعة وندسور.

وكان حضور الأمير آندرو لافتا بعد غيابه عن قداس عيد الميلاد للعائلة المالكة وسط تدقيق بشأن صلاته بشخص متهم بأنه جاسوس صيني. وحضر الأمير، الذي طالته الفضيحة، برفقة زوجته السابقة سارة، دوقة يورك.

وغاب الابن الأكبر للملك ووريثه، وليام، أمير ويلز، وزوجته كاثرين عن القداس. ويقضي الاثنان عيد القيامة مع أطفالهما في نورفولك بشرق إنجلترا.

وتمنت كاميلا، التي تسلمت باقة من الزهور، “عيد قيامة سعيدا” للحضور بعد قداس الصباح لعيد القيامة.

واستغل الملك رسالته السنوية بمناسبة عيد القيامة يوم الخميس للتحدث عن الحرب والمعاناة الإنسانية وبطولة أولئك الذين يخاطرون بحياتهم لمساعدة الآخرين.

وشهد قداس عيد القيامة في 2024 أول ظهور لتشارلز في مناسبة عامة بعد مرور شهر على إعلان إصابته بالسرطان.

وتلقت كاثرين، أميرة ويلز، علاجا من السرطان العام الماضي. وقالت في يناير كانون الثاني إنها تشعر بالارتياح لتحسن حالتها.