الملك تشارلز يستضيف الرئيس الألماني في أول زيارة رسمية لشتاينماير إلى بريطانيا منذ 27 عاماً

منذ ساعة واحدة
الملك تشارلز الثالث

أعلن قصر بكنغهام اليوم الاثنين أن الملك تشارلز الثالث سيستضيف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام خلال شهر ديسمبر كانون الأول المقبل، وذلك في قلعة وندسور.

وأوضح القصر أن هذه الزيارة ستكون الأولى لرئيس ألماني إلى بريطانيا منذ 27 عاماً، والثالثة من نوعها التي يستضيفها الملك تشارلز هذا العام بعد استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو تموز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر أيلول.

ومن المقرر أن يصل شتاينماير وزوجته إلكه بودنبندر في الثالث من ديسمبر للقاء الملك تشارلز والملكة كاميلا. وتأتي الزيارة بعد عامين من أول رحلة رسمية للملك إلى ألمانيا عقب توليه العرش في سبتمبر أيلول 2023.

وأشار قصر بكنغهام إلى أن تفاصيل برنامج الزيارة ستُعلن في وقت لاحق، مؤكداً أن الملك، البالغ من العمر 76 عاماً، يواصل أداء مهامه الرسمية رغم خضوعه للعلاج من نوع غير محدد من السرطان.

    المصدر :
  • رويترز

