الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية

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دخل الملك سلمان بن عبد العزيز ، ليل الأحد الإثنين، المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية ، حسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي .

وذكر البيان ونقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، ليل الأحد الاثنين، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات من جراء وجود التهاب في المرارة.

وأوضح البيان “دخل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات من جراء وجود التهاب في المرارة”.

وأضاف “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية”.

وكان الملك سلمان أصدر أمر ملكي بتعيين الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائبا لرئيس مجلس الإدارة، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضوًا في مجلس الإدارة، على ما أوردت وكالة الانباء السعودية (واس).

وشكر الأمير بندر بن خالد الفيصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “لهذه الثقة الكريمة التي تعد تشريفا كبيراً في سبيل خدمة هذه الرياضة العريق، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في كل ما ينهض بالفروسية السعودية ويضعها في مكانتها اللائقة…”.

وتعهد أن “يعمل، وزملاءه أعضاء مجلس الإدارة، على كل ما يجّسد توجهات القيادة الرشيدة وما يرتقي بالفروسية السعودية ويحقق تطلعات محبيها والمهتمين بها في جميع المجالات”.