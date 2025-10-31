السبت 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
الملك محمد السادس: دعم مجلس الأمن لخطة الحكم الذاتي خطوة حاسمة لترسيخ مغربية الصحراء

العاهل المغربي الملك محمد السادس-رويترز

أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس بقرار مجلس الأمن الدولي الذي جدد تأييده لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع في الصحراء الغربية، واعتبره تحولاً تاريخياً يؤكد مشروعية الموقف المغربي بعد عقود من الجهود والتضحيات.

وقال الملك في كلمة وجهها إلى الشعب المغربي عقب صدور القرار: “بعد خمسين سنة من التضحيات، نعيش اليوم مرحلة جديدة تؤكد مغربية الصحراء وتفتح الطريق نحو تسوية نهائية للنزاع المفتعل، على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

وأشار العاهل المغربي إلى أن هذا القرار يتزامن مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والسبعين لاستقلال المملكة، مضيفاً: “نقف اليوم أمام منعطف حاسم في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعده، لقد حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة”.

وكان مجلس الأمن قد دعا الأطراف كافة إلى الانخراط في مفاوضات جادة انطلاقاً من المبادرة المغربية، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، وغابت الجزائر، في حين صوتت 11 دولة لصالح القرار الذي جدد أيضاً ولاية بعثة الأمم المتحدة في الإقليم لمدة عام إضافي.

    المصدر :
  • رويترز

