الملياردير الأمريكي وارن بافيت: الرسوم الجمركية ليست سلاحا

حذر الملياردير الأمريكي وارن بافيت من مخاطر الرسوم الجمركية المرتفعة، قائلا إنها لا ينبغي أن تُستخدم “سلاحا” وإن الولايات المتحدة ستكون أكثر ازدهارا لو ازدهرت بقية الدول.

وجاءت تصريحات بافيت خلال الاجتماع السنوي لشركة بيركشير هاثاواي اليوم السبت، وذلك بعد أن أظهرت المجموعة التي بناها على مدار 60 عاما أنها لا تزال حذرة تجاه الأسواق، مما سمح للسيولة النقدية بالنمو إلى مستوى قياسي بلغ 347.7 مليار دولار.

ولم يُدل بافيت (94 عاما) بتصريحات تذكر عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي أثارت قلق عدد كبير من المستثمرين وتسببت في تقلبات كبيرة في أسواق الأسهم العالمية.

وقال بافيت “التجارة المتوازنة مفيدة للعالم، ولا ينبغي أن تُستخدم سلاحا”.

وأضاف “لا أعتقد أنه من الصواب تشكيل عالم تقول فيه بضع دول: ها ها، لقد فزنا”… أعتقد أنه كلما ازداد ازدهار بقية العالم،… سيزيد ازدهارنا”.

ولكن رغم‭‭ ‬‬المخاوف بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي والبلد نفسه، حافظ بافيت على تفاؤله المعهود قائلا إن انتقاد السياسات وصانعيها أمر طبيعي.

وقال “نحن دائما في طور التغيير. لن أشعر بالإحباط… فنحن جميعا محظوظون جدا”.