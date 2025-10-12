الممثل التجاري الأمريكي: الصين "ترجئ" التواصل معنا بعد توسعها في قيود التصدير

قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، اليوم الأحد “إن واشنطن تواصلت مع الصين لإجراء اتصال هاتفي بعد إعلان بكين عن التوسع في قائمة قيود تصدير المعادن الأرضية النادرة، لكن الصين أرجأت الاتصال”.

وأضاف جرير لبرنامج (صنداي بريفينج) الذي تبثه قناة فوكس نيوز “يمكنني إخباركم بأننا لم نُخطر. وسرعان ما علمنا بذلك من مصادر عامة تواصلنا مع الصينيين لإجراء اتصال هاتفي، لكنهم أرجأوا ذلك”.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على توسيع بكين ضوابط التصدير بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على صادرات الصين المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب فرض ضوابط جديدة على تصدير “جميع البرمجيات المهمة” بحلول أول نوفمبر تشرين الثاني.