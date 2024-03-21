المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: أمريكا ستطرح على مجلس الأمن قراراً لوقف النار في غزة غداً الجمعة

قال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستطرح غدا الجمعة على مجلس الأمن الدولي قرارا للتصويت عليه يدعو إلى وقف لإطلاق النار على الفور في غزة في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن.

وقال إيفانز “عملت الولايات المتحدة بجد مع أعضاء المجلس في الأسابيع القليلة الماضية للتوصل إلى قرار يدعم بلا لبس الجهود الدبلوماسية الجارية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار على الفور في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن قد يُطلق بموجبه سراح رهائن ويساعد في التمكن من زيادة المساعدات الإنسانية”.