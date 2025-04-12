المنظمات الإنسانية: هجوم الدعم السريع على الفاشر يكشف عن كارثة إنسانية

صرحت وزارة الخارجية السودانية ومنظمات إغاثة اليوم السبت إن مئات أصيبوا وقتلوا في هجوم شنته قوات الدعم السريع على معسكر زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر.

وذكرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في بيان أن الموجة الأولى من الهجمات المتعددة بدأت يوم الخميس واستمرت الهجمات حتى أمس الجمعة واليوم السبت، مما أدى إلى تدمير منازل وأسواق ومرافق للرعاية الصحية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وقالت المنسقية إن الهجوم “خلف مئات القتلى والمصابين، غالبيتهم من النساء والأطفال”. ونددت المنسقية بالهجمات ووصفتها بأنه “جرائم حرب مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”.

“كارثة غير مسبوقة”

كما أضافت أن هجمات مماثلة على مخيم أبو شوك الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 35 مدنيا. وجاء في بيانها أن “الوضع الإنساني في الفاشر ينحدر بسرعة نحو كارثة غير مسبوقة”، مشيرة إلى وقوع مجاعة ونقص الأدوية وانعدام تام للأمن.

وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان في بيان اليوم السبت إن 100 مدني على الأقل قتلوا في مخيم أبو شوك ومعسكر زمزم اللذين يستضيفان أكثر من 700 ألف نازح. وأصبح العديد منهم الآن محاصرين بلا مأوى آمن.

مقتل 9 موظفين

وقالت منظمة ريليف إنترناشونال، وهي آخر منظمة تقدم خدمات أساسية في معسكر زمزم، إن المركز الطبي التابع لها تعرض للهجوم وقُتل تسعة من الموظفين، منهم أطباء وسائقون.

وذكرت في بيان “كان هذا هجوما مُستهدفا على الفئات الأكثر ضعفا، كبار السن والنساء والأطفال. شمل الهجوم أيضا عيادتنا وهي آخر مصدر متبق للرعاية الصحية في زمزم”.

قوات الدعم تنفي

ونفت قوات الدعم السريع الإدعاءات بوقوع مجازر في مخيم زمزم ووصفتها بأنها ملفقة، قائلة إن مقطع فيديو نشر مؤخرا يصور معاناة المدنيين مفبرك من الجيش السوداني.

وفي بيان صدر اليوم السبت، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بتنظيم حملة إعلامية باستخدام ممثلين وفبركة مشاهد داخل المخيم لتجريمهم زورا.

ونفت مسؤوليتها عن أي هجمات على المدنيين وأكدت التزامها بالقانون الإنساني الدولي وانتقدت ما وصفته بحملة دعائية تهدف إلى تشويه سمعتها وصرف الانتباه عن الجرائم الحقيقية المرتكبة ضد الشعب السوداني.

وتدعو الوكالات الإنسانية وقادة محليون للوقف الفوري لإطلاق النار وإتاحة المجال لعمال الإغاثة.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل نيسان 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأدى الصراع إلى نزوح ملايين وتدمير مناطق مثل دارفور، حيث تقاتل قوات الدعم السريع الآن للحفاظ على معقلها وسط تقدم الجيش في الخرطوم.