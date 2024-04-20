الموت بكل مكان.. طفل شهيد كل عشر دقائق في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” (السبت 20-4-2024) أن طفلا يُقتل في قطاع غزة كل 10 دقائق جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوكالة في منشور لها عبر منصة “إكس” إن عددا كبيرا من الأطفال الغزّيين أصيبوا في هجمات (إسرائيلية) مكثفة وعشوائية.

وأكدت الوكالة الأممية أن وقف إطلاق النار الفوري في غزة هو الأمل الأخير المتبقي.

والخميس أفادت أحدث حصيلة نشرها مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن العدوان الإسرائيلي أسفر حتى الآن عن استشهاد 14 ألفا و685 طفلا.

وأشار المكتب إلى أن الأطفال يشكلون 72% من أعداد الشهداء التي تجاوزت 34 ألفا.

من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ”يونيسف”، السبت، بإصابة نحو 12 ألف طفل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت متحدثة اليونيسف تيس إنغرام، إن “إصابات أطفال غزة تتنوع بين تلك المدمرة الناجمة عن الغارات الجوية، والصدمات النفسية جراء وقوعهم في اشتباكات عنيفة”.

وأكدت إنغرام، في مقطع مصور نشره حساب الأمم المتحدة على منصة إكس، أن “قصص أطفال غزة تعكس صورة مروعة للعواقب الإنسانية للصراع”.

وأشارت إلى أن “نحو 12 ألف طفل أصيبوا منذ بداية الصراع بالقطاع”.