المُنقذون يسابقون الزمن.. تركيا تتوقّع انتهاء أعمال البحث عن ناجين مساء اليوم

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية “آفاد”، أنّها تتوقع انتهاء أعمال البحث عن ناجين تحت الأنقاض، مساء اليوم الأحد.

يأتي ذلك فيما بلغ عدد القتلى في تركيا أكثر من 40 ألفًا من جراء الزلزال المدمر، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من ذلك، مع بقاء كثيرين في عداد المفقودين، وسط ترقب لقرار من السلطات بوقف البحث عن ناجين من الزلزال.

هذا ويسابق المنقذون الزمن للبحث عن أيّ علامات لوجود ناجين تحت الأنقاض، بعد الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث التي دمرت نحو 264 ألف شقة.

وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر، إنّ عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش ارتفع إلى 40 ألفًا و642 شخصًا، وإن أعمال البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض انتهت في معظم المحافظات، “ونعتقد أننا سننهي هذه الأعمال بحلول مساء اليوم الأحد”.

وأضاف: “ربما نحن أمام أكبر الكوارث التي واجهناها في التاريخ، فأضرار الزلزالين والهزات الارتدادية -التي زاد عددها على الآلاف- لم تكن مع الأسف مقتصرة على مدن المحافظات الـ11 المنكوبة”.

وفجر 6 شباط/ فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.