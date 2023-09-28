الناتو: القوات الأوكرانية تحقق مكاسب في هجومها المضاد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى كييف إن القوات الأوكرانية “تحقق مكاسب تدريجيا” على الأرض في هجومها المضاد على القوات الروسية.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية تقاتل من أجل “أوهام إمبريالية” لدى موسكو.

إسقاط 34 مسيرة ورسية

قال سلاح الجو الأوكراني، الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 34 من إجمالي 44 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل، وقال مسؤول محلي إن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وذكر الجيش عبر تطبيق تيليجرام “وحدات من الطائرات المقاتلة والصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات قتالية متنقلة شاركت في صد الهجوم”.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا إن المنطقة كانت الهدف الرئيسي للهجوم، لكن لم يسقط ضحايا.

وقال كيبر على تيليجرام “أدت قوات الدفاع الجوي لدينا عملا رائعا”.