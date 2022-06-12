الناتو: مخاوف تركيا الأمنية مشروعة

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في فنلندا اليوم الأحد إن المخاوف الأمنية التي أثارتها تركيا في معارضتها لانضمام فنلندا والسويد للحلف مشروعة.

وأضاف ستولتنبرج، الذي يزور الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، أنه من المهم ملاحظة أن تركيا هي أكثر دول الحلف تعرضا لهجمات إرهابية وبالتالي يجب التعامل مع مخاوفها بجدية.

تركيا تحدد شرطها

قال مسؤول بالرئاسة التركية إن “قبول دول لم تتخذ موقفا واضحا من محاربة الإرهاب بحلف شمال الأطلسي (ناتو) يشكل تهديدا لمستقبله”.

وقال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن التطورات الأخيرة كشفت عن ذلك بجلاء عن قيمة بلاده كحليف في الناتو ومدى أهميتها.

وكان ألطون يتحدث في افتتاح ندوة بعنوان “حلف الناتو، التحديات والشراكات والتوسع في القرن الحادي والعشرين”، عقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة أنقرة، وفق ما نقله الموقع الإخباري الرسمي “تي آر تي خبر”.

وأوضح أن “عقد هذه الندوة في مثل هذه الفترة، بهدف مناقشة الرؤية المستقبلية لحلف الناتو وسياسة التوسيع في مواجهة التهديدات العالمية الحالية والتحديات الجديدة، أمر بالغ الأهمية”.

ولفت إلى أن “تركيا تمر بفترة حرجة ليس فقط لمنطقتها، ولكن أيضًا لأوروبا والدول الأعضاء في الناتو”.