الناتو يتهم روسيا بتعقيد محادثات السلام بقيادة ترامب

اعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته أن هجمات روسيا الأخيرة على أوكرانيا تُعقد المحادثات التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى وقف إطلاق النار وسلام دائم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده روته الثلاثاء، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة أوديسا.

وأدان روته الهجمات التي شنتها روسيا مؤخرا على مبان سكنية ومستشفى في أوديسا والهجوم الصاروخي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا بمدينة سومي.

وقال أمين عام الحلف إن روسيا لديها “عادة استهداف البنية التحتية المدنية”، مضيفا بالقول: “باختصار هذا أمر مروع”.

وأكد عزم الناتو دعم أوكرانيا، مشيرا إلى الدعم السياسي والعسكري المستمر وخاصة تدريب الجنود الأوكرانيين وتزويد كييف بالذخيرة.

وأردف: “في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 وحده، تعهد حلفاء الناتو بتقديم أكثر من 20 مليار يورو كمساعدات أمنية لأوكرانيا”، مؤكداً أن الحلف يقف إلى جانب كييف وأن دعمه لها سيستمر.

وفي إشارة إلى المحادثات الجارية في أوكرانيا بقيادة ترامب للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإحلال سلام دائم، قال روته : “هذه المحادثات ليست سهلة، خاصة بعد أعمال العنف المروعة هذه، لكننا جميعًا ندعم جهود السلام التي يبذلها الرئيس ترامب”.

وأكد روته أنه يدعم أيضاَ مبادرات فرنسا وبريطانيا بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا في حال تم تحقيق السلام.

وفي 18 مارس/آذار الماضي بحث ترامب مع بوتين سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في اتصال استغرق نحو ساعتين ونصف.

وعقب الاتصال، أعلن ترامب أنه اتفق مع بوتين على وقف فوري لاستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية في كل من أوكرانيا وروسيا.

من جانبه أفاد الكرملين أن بوتين رحب بمقترح ترامب بشأن امتناع كييف وموسكو عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.