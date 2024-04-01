الناطق باسم الدفاع المدني: الاحتلال أعدم مواطنين مكبلي الأيدي في مجمع الشفاء الطبي بغزة

قالت مصادر طبية تابعة لحماس، اليوم الإثنين، أنه تم العثور على 300 شهيد كحصيلة أولية، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من مجمع الشفاء في مدينة غزة.

وقال التلفزيون الفلسطيني، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي غزة.

وأكد التلفزيون الفلسطيني أنه تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة، مشيرا إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة به كبير جدا.

بدوره؛ قال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة إن قوات الاحتلال أعدمت مواطنين مكبلي الأيدي في مجمع الشفاء الطبي.

وأكد أيضا أن الاحتلال دمّر كل الأقسام والمباني والبنية التحتية في مجمع الشفاء الطبي، وأضاف “تبين اليوم أن جميع أصحاب مُناشدات الإغاثة التي وصلتنا في السابق استُشهدوا في مجمع الشفاء”.

وبحسب الناطق باسم الدفاع المدني بغزة “يصعب إحصاء عدد الشهداء والاحتلال قام بجرف الطرقات ودفن الجثث داخل وفي محيط مجمع الشفاء”.