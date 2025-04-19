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الناطق باسم نتنياهو: لا صفقة شاملة تنهي الحرب في غزة قبل تدمير حماس

منذ ساعة واحدة
صفقة تبادل الرهائن والأسرى بين حماس وإسرائيل. رويترز

صفقة تبادل الرهائن والأسرى بين حماس وإسرائيل. رويترز

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نفى أوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي القبول بأي صفقة تعيد جميع الأسرى من قطاع غزة، لأن “حماس تريد مقابل ذلك إنهاء الحرب”.

وقد نقلت القناة الـ12 عن الناطق باسم بنيامين نتنياهو قوله إنه “لا يمكن إعادة المختطفين كافة، وهذه خدعة إعلامية”.

وشدد على أنه لا يمكن إنجاز صفقة تعيد كافة المختطفين “فحماس تريد مقابل ذلك إنهاء الحرب”.

وقال إنه “يتعين تدمير حماس حتى لا يتكرر هجوم 7 أكتوبر، وسيتم تدمير حماس بمجرد إعادة جميع الرهائن الأحياء أو الأموات”.

من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن تصريحات الناطق باسم نتنياهو “اعتراف بأن الحكومة تخلت عن استعادة الرهائن”.

يأتي ذلك بالتزامن مع خروج مظاهرات واسعة اليوم السبت في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تضمن عودة الأسرى الإسرائيليين جميعا دفعة واحدة.

الخيار الوحيد
ويجري تنظيم المظاهرات تحت شعار “لم تتبق لنا سوى دفعة واحدة”، في إشارة إلى أن الصفقة الشاملة هي الخيار الوحيد المتبقي لإنقاذ الأسرى.

وقالت هيئة عائلات الأسرى في بيان “نلفت نظر نتنياهو والناطق باسمه إلى أن أغلب الشعب مع إعادة المختطفين مقابل إنهاء الحرب”.

وقد طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإنهاء الحرب وإعادة جميع المحتجزين، سواء الأحياء أو الأموات.

وقالت عائلات الأسرى في مؤتمر صحفي إن الضغط العسكري على حماس لم يجعلها أكثر مرونة، بل أكثر إصرارا على شروطها، كما أنه لم يُطلق سراح أبنائها، بل جعلهم عرضة للقتل.

وأشارت إلى أن الوزير المكلف بالمفاوضات رون ديرمر أخبرهم أن الإفراج عن ذويهم سيحتاج إلى 6 أشهر، وأضافت العائلات أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إنهاء الحرب.

    المصدر :
  • الجزيرة

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