النتائج ستتأخر في ولايات ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا

في وقت يترقب العالم والأميركيون إعلان اسم سيد البيت الأبيض الجديد لأربع سنوات مقبلة، توقعت ولايات ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا الأربعاء تأخر النتائج وربما ظهورها يوم الجمعة.

وقالت “لن يتم إعلان النتائج قبل الانتهاء من عد جميع الأصوات”.

كما قالت السلطات في بنسلفانيا “شهدنا ارتفاعا في التصويت عبر البريد”، مضيفة “فرزنا 50% فقط من الأصوات وسنفرز أصوات الناخبين بدقة ونحتاج لبعض الوقت”.

كما قال حاكم الولاية يتم فرز 3 ملايين بطاقة اقتراع بالبريد والنتيجة قد تتأخر.

إلى ذلك، تستمر عمليات الفرز في 7 ولايات هي بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا.

ووسط تنافس شديد بين الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن يتقدم الأخير في 3 ولايات ستحسم الرئاسة وهي ميشيغن وويسكونسن وبنسلفانيا.

يذكر أن أيا من المرشحين يحتاج إلى 270 صوتا من أصوات كبار الناخبين للفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية من أصل 538.

وحتى هذه المرحلة نال الرئيس المنتهية ولايته 213 من أصوات كبار الناخبين فيما نال بايدن 238.

وكما كان متوقعا إلى حد كبير، احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب، أما مصير مجلس الشيوخ فلا يزال غير محسوم، بحسب “العربية”.