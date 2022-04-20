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النرويج تتبرّع بـ100 صاروخ دفاع جوي لأوكرانيا

20 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 11:28 صباحًا
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أعلنت وزارة الدفاع النرويجية، اليوم الأربعاء، أنها تبرعت بنحو 100 صاروخ دفاع جوي من طراز ميسترال لأوكرانيا، مضيفة أن الأسلحة شُحنت بالفعل.

ويأتي تحرك النرويج في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومات الغربية بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف دعما لها في مواجهة الغزو الروسي.

وقالت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا إنها سترسل المزيد من أسلحة المدفعية إلى الجمهورية السوفيتية السابقة.

وفي سياق ذي صلة، قال مستشار رئاسي أوكراني إن روسيا قصفت مصنع آزوفستال للصلب، وهو المعقل الرئيسي المتبقي لأوكرانيا في مدينة ماريوبول، بقنابل مضادة للتحصينات.

وكتب المستشار ميخائيلو بودولياك على تويتر “العالم يشاهد قتل الأطفال على الإنترنت ويبقى صامتاً”.

وقال مجلس مدينة ماريوبول أول أمس الاثنين، إن أكثر من ألف مدني كانوا يحتمون في مبان تحت الأرض أسفل مصنع آزوفستال، وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

    المصدر :
  • رويترز

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