النرويج تسعى لتهدئة جدل مع حليف لترامب بشأن تخارج لصندوقها السيادي

منذ 50 دقيقة
علم النرويج - صورة من أرشيف رويترز

قال رئيس الوزراء النرويجي اليوم الجمعة إنه اتصل بالسناتور الأمريكي لينزي جراهام في محاولة لتهدئة جدل أثاره قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي بيع جميع أسهمه في مجموعة معدات البناء كاتربيلر لأسباب أخلاقية.

وقال صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة استثماراته تريليوني دولار تقريبا وهو الأكبر في العالم، يوم الاثنين إنه سحب استثماراته من شركة كاتربيلر بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بتوريد الشركة جرافات لإسرائيل تستخدم في احتلال قطاع غزة والضفة الغربية.

ولم تعلق كاتربيلر على خطوة الصندوق.

وقال جراهام، وهو حليف للرئيس دونالد ترامب، أمس الخميس إن النرويج يجب أن تعيد النظر في قرارها أو تخاطر بمواجهة رسوم تجارية أمريكية جديدة على صادراتها أو فرض قيود على تأشيرات مديري الصندوق.

وكتب على منصة إكس “قراركم معاقبة كاتربيلر، وهي شركة أمريكية، لأن إسرائيل تستخدم منتجاتها هو قرار مهين للغاية”. وأضاف في وقت لاحق “أحثكم على إعادة النظر في قراركم ضيق الأفق”.

وحتى 30 يونيو حزيران، كان الصندوق يحتفظ بنحو 52 بالمئة من أصوله، أي ما يزيد على تريليون دولار، في الولايات المتحدة موزعة على أسهم وسندات خزانة وعقارات.

