الجمعة 20 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 22 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النرويج تعلن اعتقال حارس أمن السفارة الأميركية بتهمة التجسس

منذ 57 دقيقة
علم النرويج

علم النرويج

A A A
طباعة المقال

أفاد مسؤول في الشرطة النرويجية أمس الخميس باعتقال حارس أمن يعمل في السفارة الأميركية بالنرويج للاشتباه في قيامه بعمليات تجسس لمصلحة روسيا وإيران.

وقالت الشرطة إن الشاب المعتقل، وهو مواطن نرويجي في العشرينيات من عمره، اعتقل في منزله قبل يومين. وقضت محكمة بإمكانية احتجازه لمدة 4 أسابيع بشكل مبدئي، وبشكل انفرادي في الأسبوع الأول من التحقيق معه.

وقال محامي جهاز شرطة الأمن توماس بلوم لصحفيين إن المتهم كان موظفا وحارس أمن في السفارة الأميركية في أوسلو، مضيفا أنه كان متعاونا، وذكر أنه تمت مصادرة كمية “كبيرة” من المواد الرقمية لديه.

من جهته، قال جون كريستيان إلدن محامي المتهم إن موكله كان على اتصال بضباط مخابرات روس وإيرانيين، مضيفا لرويترز أنه أوضح مبررات اتصالاته بهم.

وقال إلدن إنه من غير الواضح إذا ما كان لدى موكله معلومات سرية قد تضعه تحت طائلة قوانين مكافحة التجسس. وأضاف أن التحقيقات الإضافية ستظهر إذا ما كان مذنبا بارتكاب جريمة أم لا.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

طائرة مسيرة روسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
السلطات الأوكرانية: مقتل 2 وإصابة 12 في هجوم مسيرات روسية على سومي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بعد تأكيد بوتين إطلاق صاروخ باليستي جديد على أوكرانيا.. كيف كانت ردود الفعل؟
المؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي يغلق مرتفعا بعد خسائر لجلستين متتاليتين

الأكثر قراءة

فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
غارات عنيفة على الضاحية
الحرب على لبنان
صحيفة إسرائيلية تكشف لماذا أوقف الجيش الاسرائيلي قصف الضاحية؟
الباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ
الحرب على لبنان
دخل لفحص موقع أثري.. باحث إسرائيلي يقتل في معركة جنوب لبنان