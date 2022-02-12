النرويج تلغي كافة قيود كورونا

قررت النرويج، السبت، رفع جميع إجراءات الإغلاق الرامية للحد من انتشار كوفيد-19 بشكل شبه تام.

يأتي ذلك في قرار أعلنه رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، مستبعداً أن تعرض مستويات الإصابة المرتفعة الخدمات الصحية للخطر.

وكانت النرويج قد ألغت معظم القيود في أول فبراير/شباط، إلا أن البلاد ستحتفظ ببعض القيود المفروضة على أرخبيل سفالبارد في القطب الشمالي حيث الخدمات الصحية محدودة.

وبدأ سريان القواعد الجديدة من الساعة 0900 بتوقيت جرينتش السبت.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي: “جائحة فيروس كورونا لم تعد تمثل تهديداً صحياً كبيراً لمعظمنا، ولا تسبب سلالة أوميكرون سوى أعراض أقل خطورة بكثير واللقاحات توفر لنا حماية جيدة”.

ولم يعد لزاماً على النرويجيين الإبقاء على مسافة متر واحد بين الأفراد ولا وضع كمامة في الأماكن المزدحمة، ويعني رفع هذه الإجراءات أنه سيكون بمقدور الملاهي الليلية وأماكن الترفيه الأخرى استئناف نشاطها.

بالإضافة إلى ذلك، لن يكون لزاماً على المصابين عزل أنفسهم، بل يُنصحون فقط بالبقاء بالمنزل لأربعة أيام.

السويد تعلن انتهاء جائحة كورونا

وكانت السويد قد ألغت جميع القيود القليلة المتبقية لمكافحة جائحة كورونا، الأربعاء الماضي.

وأوقفت السلطات السويدية معظم الفحوص للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، وذلك على الرغم من استمرار الضغط على أنظمة الرعاية الصحية ومناشدات بعض العلماء بالتحلي بمزيد من الصبر في مكافحة المرض.

وأعلنت الحكومة السويدية، التي عزفت طوال فترة الجائحة عن فرض إغلاق عام في أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي، أنها ستلغي القيود المتبقية، معلنة بذلك انتهاء الجائحة فعلياً، وذلك مع انخفاض حالات الإصابة بالأعراض الشديدة والوفيات جراء الإصابة بالمرض بفعل حملة التطعيم وقلة خطورة المتحور أوميكرون.