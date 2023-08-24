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النرويج تمنح أوكرانيا صواريخ أرض-جو ومعدات لإزالة ألغام

منذ 17 دقيقة
الجيش الأوكراني- رويترز

الجيش الأوكراني- رويترز

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قال يوناس جار ستوره رئيس وزراء النرويج (الخميس 24-8-2023) أثناء زيارة إلى كييف إن النرويج سترسل لأوكرانيا صواريخ مضادة للطائرات وأجهزة لإزالة الألغام لمساعدتها في حماية إمداداتها من الغاز والطاقة.

وقالت الحكومة النرويجية في بيان إن المنحة تشمل صواريخ طراز آي.آر.آي.إس-تي وأجهزة محمولة لإنشاء ممرات عبر حقول الألغام ومعدة تستخدم في إصلاح البنية التحتية الكهربائية الحيوية.

وجاء في البيان “تقديم الدعم من خلال أنظمة الدفاعات الجوية كان حاسما في منع روسيا من السيطرة على المجال الجوي، وبالتالي تجنب معاناة كبيرة للمدنيين وخسائر عسكرية”.

وأضاف أن الصواريخ يمكن إطلاقها من وحدات تبرعت بها السويد.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان كل من الدنمارك وهولندا أنهما ستزودان أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16، وأن أول دفعة منها وعددها ست طائرات قد تتسلمها كييف في بدايات العام الجديد تقريبًا. وذلك بعد أن وافقت واشنطن على تسليم الطائرات قبل زيارة زيلينسكي إلى كوبنهاغن.

وحذرت موسكو في وقت سابق من اليوم من أنّ قرار الدنمارك وهولندا منح أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع المستمر منذ 18 شهرًا. وتحتل القوات الروسية ما يقرب من خُمس الأراضي الأوكرانية وتسعى كييف بشدة لطردها.

وقال الجيش الأوكراني إن هذه الطائرات ضرورية لنجاح هجومه المضاد الذي يسير ببطء منذ إطلاقه في أوائل يونيو/ حزيران، كونها ستمنع الطائرات المقاتلة الروسية من مهاجمة القوات الأوكرانية في أثناء تقدمها.

وسترسل الدنمارك ما مجموعه 19 طائرة من طراز إف-16. وتملك هولندا 42 طائرة من طراز إف-16 لكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتبرع بها جميعًا.

    المصدر :
  • رويترز

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