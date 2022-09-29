الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022 |
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النرويج.. محتجون يحاولون اقتحام سفارة إيران في أوسلو

منذ 6 دقائق
شرطة النرويج

شرطة النرويج

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قالت الشرطة النرويجية إن عدة أشخاص يحاولون اقتحام السفارة الإيرانية في أوسلو خلال احتجاج، الخميس.

وأضافت الشرطة أنه تم نشر “موارد كبيرة” لإعادة السيطرة على الوضع.

واتّسعت رقعة الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، وتمددت من المدن الغربية إلى أغلب المحافظات التي شهدت كرًّا وفرًّا بين قوات الشرطة والمحتجين، في حين تحدثت مصادر رسمية عن اعتقال أجانب بتهمة “التحريض على إثارة الشغب”.

وتوفيت مهسا أميني بعدما دخلت في غيبوبة في أعقاب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في طهران بسبب “زيها غير المناسب”، الأمر الذي أثار غضبا في أنحاء البلاد واحتجاجات في العديد من المناطق، واتسع نطاق الاحتجاجات أول أمس الاثنين وكان أشدها في المناطق الكردية.

عقوبات أميركية

وقد أعلنت واشنطن فرض عقوبات على شرطة الاخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم “العنف بحق المتظاهرين”، وكذلك على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين -في بيان- إن هذه العقوبات تستهدف تثبت الالتزام الواضح لإدارة الرئيس جو بايدن بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران والعالم، وفق تعبيرها.

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