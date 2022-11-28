النظام الإيراني يستدعي قادة إصلاحيين بتهم التحريض

استدعى النظام الإيراني، اثنين من قادة التيار الإصلاحي وهما النائبين السابقين محمود صادقي وبروانه سلحشوري بتهمة التحريض على النظام.

وفي سياق متصل، جرى استدعاء القيادي في التيار الإصلاحي والنائب السابق عن طهران محمود صادقي، وفقاً لما ذكره في قناته عبر “تليغرام” وحسابه عبر “تويتر”.

وكان المركز الإعلامي القضائي أفاد الأسبوع الماضي باستدعاء بعض الشخصيات إلى النيابة العامة لشرح ما أسماه “نشر محتوى غير موثق أو مسيء”.

قبل ذلك، دعوة لافتة وجهتها فريدة مراد خاني ابنة شقيقة مرشد النظام الإيراني علي خامنئي قبل يوم من اعتقالها، حيث دعت العالم أجمع إلى مقاطعة النظام ودعم الشعب الإيراني.

وفي الفيديو، الذي انتشر أمس، قالت ابنة شقيقة خامنئي إن الإيرانيين يخوضون حربا مع النظام.

هذا ونشرت قوات الأمن أرتالا من المصفحات والمدرعات في مدينة بوكان الكردية بمحافظة اذربيجان الغربية، والتي شهدت مظاهرات حاشدة خلال الأيام الماضية بالتزامن مع احتجاجات المدن الكردية الأخرى غربي إيران.

وتشكل الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب “ملابس غير لائقة”، أحد أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسة الحاكمة في البلاد منذ الثورة في 1979.