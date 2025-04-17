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النفط الروسي يحافظ على خصوماته للهند رغم منافسة الخام السعودي

منذ 46 دقيقة
النفط الروسي

النفط الروسي

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قالت أربعة مصادر تجارية لرويترز إن الخصومات على شحنات خام الأورال الروسي تحميل مايو أيار بالنسبة لسعر برنت المؤرخ استقرت على معدل الشهر الجاري حتى رغم خفض السعودية لسعر البيع الرسمي لخامها.

وأضافت المصادر أن شحنات مايو أيار من خام الأورال تباع بخصم يتراوح بين 2.50 دولار وثلاثة دولارات للبرميل عن سعر برنت المؤرخ على أساس التسليم المسبق في الموانئ الهندية، وهو قريب من تقديرات شحنات أبريل نيسان.

وقال أحد المتعاملين في الخام “أسعار الأورال استقرت رغم قرار السعودية خفض الأسعار للخام العربي الخفيف المنافس. الخام الروسي يشهد تزايدا في الطلب”.

وخفضت أرامكو المملوكة للدولة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف بمقدار 2.30 دولار للبرميل إلى 1.20 فوق متوسط عمان/دبي بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج.

ورغم التخفيضات، وصل السعر المطلق لخام الأورال على أساس التسليم على سطح السفينة في موانئ روسيا إلى أدنى مستوى منذ 2023 مع تراجع أسعار خام برنت مما حد من مكاسب بائعي النفط الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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