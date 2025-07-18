الجمعة 23 محرم 1447 ﻫ - 18 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط مستقر رغم هجمات كردستان والضبابية التجارية الأمريكية

منذ 4 ساعات
آلات استخراج النفط الخام

آلات استخراج النفط الخام

A A A
طباعة المقال

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر يوم الجمعة بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، وذلك وسط المخاوف من أن تؤدي الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة على حقول نفط في كردستان العراق إلى خفض الإمدادات والمخاوف من انخفاض محتمل في الطلب في ظل الضبابية التي تكتنف سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات بما يعادل 0.06 بالمئة إلى 69.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو 0.04 بالمئة إلى 67.51 دولار للبرميل.

تلقت الأسعار دعما بسبب الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة على حقول نفط في كردستان العراق، والتي استمرت أربعة أيام وأوقفت نصف إنتاج المنطقة، وهو ما دفع كلا العقدين للارتفاع دولارا يوم الخميس.

وتلقت السوق دعما أيضا من الطلب الموسمي على السفر.

وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة إنه في أول أسبوعين من يوليو تموز، بلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 105.2 مليون برميل يوميا، بزيادة 600 ألف برميل يوميا عن الفترة نفسها قبل عام، وبما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات.

غير أن الضبابية بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، والتي يبدو أنها ستستمر حتى الأول من أغسطس آب، تؤثر على السوق، إلى جانب خطط كبار منتجي النفط لإلغاء تخفيضات الإنتاج، مما سيزيد المعروض مع انتهاء الطلب الصيفي الموسمي في نصف الكرة الشمالي.

ومنذ بداية الأسبوع، انخفض كل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط بما يزيد على واحد بالمئة.

وقال مسؤولان في قطاع الطاقة إن إنتاج الخام بإقليم كردستان شبه المستقل انخفض بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا، وهو ما يزيد على نصف إنتاج المنطقة الطبيعي البالغ نحو 280 ألف برميل يوميا.

وأشار مسؤولون إلى أن فصائل مدعومة من إيران هي المصدر المحتمل للهجمات هذا الأسبوع على حقول نفط في كردستان العراق، على الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.

ورغم الهجمات، قالت الحكومة المركزية العراقية يوم الخميس إن إقليم كردستان العراق سيستأنف تصدير النفط عبر خط أنابيب إلى تركيا بعد توقف استمر لنحو عامين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يعين رستم أوميروف أميناً لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا
الرئيس السوري أحمد الشرع
بعد العدوان الإسرائيلي.. تحليل لخطاب الشرع: لغة حازمة ترفض التقسيم وتؤكد الاستعداد للتصعيد
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تعلن استعدادها لجولة ثالثة من مفاوضات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
تعميم حازم من الحزب إلى مقاتليه!
حكمت الهجري
بعد رفض الهجري لوقف إطلاق النار في السويداء.. كيف رد الشيخ يوسف جربوع؟
النائب أحمد الخير
بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون