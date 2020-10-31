استمع لاذاعتنا

“النفط مقابل الإعمار”… مصر تعلن التوصل لتوافق مبدئي مع العراق

منذ ساعة واحدة
مصر تعلن التوصل لتوافق مبدئي مع العراق

مصر تعلن التوصل لتوافق مبدئي مع العراق

A A A
طباعة المقال

أعلنت الحكومة المصرية، في بيان، اليوم السبت، عن التوصل إلى توافق مبدئي مع العراق حول إنشاء آلية “النفط مقابل الإعمار”.

وأشاد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في كلمة ألقاها اليوم خلال الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في بغداد، “بما تم التوافق المبدئي حوله بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار”.

وأوضح حسب بيان للحكومة المصرية، أن الآلية يجري عملها من خلال “قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التي سوف تستوردها مصر من العراق”.

وأكد مدبولي أن “إنشاء هذا الصندوق سوف يسهم في مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين الحبيبة”.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    ماكرون: لا مشكلة لدينا مع أي دينٍ كان
    تفجير أتبوب نفط في كردستان العراق
    حكومة إقليم كردستان تدين عملية استهداف أنبوب النفط
    ميليشيا حزب الله العراق
    بسبب الميليشيات..هروب آلاف الاستثمارات من العراق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مطهرات اليد
    مخاطر الـ”handgel” مقلقة… إليكم البديل الأفضل
    كورونا اوروبا
    ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
    مرض خطير يهدد حياة الرجال
    مرض خطير يهدد الرجال … تعرفوا إليه