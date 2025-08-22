الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
النفط يتجه لإنهاء سلسلة خسائر مع تضاؤل الآمال بشأن سلام سريع في أوكرانيا

منذ 27 دقيقة
أسعار النفط (تعبيرية)

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة لحد كبير مع تضاؤل الآمال في تحقيق سلام سريع بين روسيا وأوكرانيا، لكنه يتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 67.75 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاأو 0.2 بالمئة إلى 63.64 دولار.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة الماضية. وعلى أساس أسبوعي، كسب خام برنت 2.8 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 1.4 بالمئة حتى الآن.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع في يو.بي.إس “الجميع ينتظر الخطوة التالية للرئيس (دونالد) ترامب. ويبدو أنه لن يحدث شيء خلال الأيام المقبلة”.

واستمرت الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات ونصف في أوكرانيا دون هوادة هذا الأسبوع، إذ شنت روسيا هجوما جويا بالقرب من حدود أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، وقالت أوكرانيا إنها قصفت مصفاة نفط روسية ومحطة ضخ النفط أونيتشا، وهي جزء حيوي من خط أنابيب دروجبا النفطي الروسي المتجه إلى أوروبا. وأعلنت المجر توقف عمليات الضخ لها عبر خط الأنابيب.

ويسعى ترامب إلى ترتيب قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار الجهود المبذولة للتوسط في اتفاق سلام لأوكرانيا.

وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى قوة الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن المخزونات انخفضت ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس آب. وكان محللون قد توقعوا انخفاضا يبلغ 1.8 مليون برميل.

ويتابع المستثمرون أيضا ندوة جاكسون هول الاقتصادية في وايومنج بحثا عن دلائل قد تشير إلى خفض سعر الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يلقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كلمة اليوم الجمعة.

ويمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط، مما قد يعزز الأسعار.

 

 

