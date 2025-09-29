النفط يتراجع أكثر من 3% مع توقعات نمو المعروض العالمي

تراجعت أسعار النفط بنحو 3.5 بالمئة اليوم الاثنين وسط توقعات بنمو المعروض العالمي في وقت تعتزم فيه مجموعة أوبك+ زيادة إنتاج النفط مجددا في نوفمبر تشرين الثاني إلى جانب استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا.

وبحلول الساعة 15:33 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.42 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 67.71 دولار للبرميل بعد أن وصلت عند التسوية يوم الجمعة لأعلى مستوياتها منذ 31 يوليو تموز.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.42 دولار أو 3.7 بالمئة إلى 63.32 دولار للبرميل.

ومن المرجح أن توافق مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، على زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام في اجتماعها يوم الأحد.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن من المرجح أن تتفق المجموعة على زيادة جديدة في الإنتاج بما لا يقل عن 137 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر تشرين الثاني، إذ يشجع ارتفاع أسعار النفط المجموعة على استعادة حصتها السوقية.

وتضخ أوبك+ أقل من مستهدفاتها بما يقرب من 500 ألف برميل يوميا، بما يتناقض مع توقعات السوق بوجود فائض في المعروض.

وقال كلاوديو جالمبرتي، كبير الاقتصاديين في شركة ريستاد إنرجي “مع تحول أوبك+ نحو استعادة حصتها السوقية، تبدو العوامل الأساسية أكثر ضعفا وتسود المخاوف من تخمة المعروض”.

في غضون ذلك، قالت وزارة النفط العراقية إن النفط الخام تدفق يوم السبت عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى تركيا للمرة الأولى منذ عامين ونصف.

وقال مصدران في القطاع لرويترز اليوم الاثنين إن النفط الخام يتدفق من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي بمعدل يتراوح بين 150 ألفا و160 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستئناف في نهاية المطاف في إعادة ما يصل إلى 230 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى الأسواق العالمية.

ويأتي تراجع الأسعار اليوم الاثنين بعدما ارتفع خام برنت والخام الأمريكي بأكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع الماضي، بعد أن أدت هجمات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى خفض صادرات البلاد من الوقود.

وقصفت روسيا كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، في واحدة من أعنف الهجمات على العاصمة منذ اندلاع الحرب في 2022.