النفط يتراجع اليوم وسط مخاوف بشأن الطلب لكنه يتجه لصعود أسبوعي

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط توقعات بانخفاض الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، مع انتهاء فترة الطلب الصيفي وعدم اليقين بشأن توافر الإمدادات الروسية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 68.12 دولار بحلول الساعة 0126 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض العقد الأكثر تداولا لشهر نوفمبر تشرين الثاني 46 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 67.52 دولار.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 64.15 دولار.

وارتفع العقدان القياسيان أمس الخميس. ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية 0.6 بالمئة بينما من المقرر أن تصل المكاسب الأسبوعية لخام غرب تكساس الوسيط إلى 0.8 بالمئة.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات الأوكرانية على محطات روسية لتصدير النفط لكنها انخفضت بعد ذلك بحدة مع ترقب السوق لنهاية فترة الطلب الصيفي في الولايات المتحدة ومع توافر المزيد من الإمدادات من كبار المنتجين مع نهاية تخفيضات طوعية للإنتاج.

وقالت مصادر أمس الخميس إنه في أعقاب الهجمات الأوكرانية يوم الأحد على محطة أوست-لوجا الروسية، وهي موقع التصدير الرئيسي على بحر البلطيق لخام الأورال الروسي، سيتم خفض العمليات بنحو النصف في سبتمبر أيلول إلى حوالي 350 ألف برميل يوميا.

وأثارت هجمات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من أمس الخميس وأسفرت عن مقتل 23 شخصا مخاوف من أن الولايات المتحدة قد ترد بعقوبات أكثر صرامة.

كما يترقب المستثمرون رد الهند على ضغوط الولايات المتحدة لوقف شراء النفط الروسي، بعد أن ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى ما يصل إلى 50 بالمئة يوم الأربعاء.

وقالت مصادر بقطاع التكرير إن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، قد تخفض أسعار النفط الخام لشهر أكتوبر تشرين الأول للمشترين الآسيويين وسط وفرة المعروض وضعف الطلب.