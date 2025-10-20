النفط يتراجع تحت ضغط التوتر التجاري بين واشنطن وبكين

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متأثرة بمخاوف من زيادة المعروض العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي، في ظل تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما يهدد بتراجع الطلب على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا، أي بنسبة 0.4%، لتسجل 61.05 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتًا، أو ما يعادل 0.4%، إلى 57.33 دولارًا للبرميل، ليمحو المكاسب التي حققها في جلسة الجمعة الماضية.

وجاء هذا التراجع بعد خسارة الخامين القياسيين أكثر من 2% خلال الأسبوع الماضي، في ثالث انخفاض أسبوعي متتالٍ، نتيجة توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة فائض المعروض خلال عام 2026.

وقال المحلل في شركة “فوجيتومي للأوراق المالية”، توشيتاكا تازاوا، إن “تنامي إنتاج الدول المنتجة للنفط، إلى جانب تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، يعمّق القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي ويزيد من ضغوط البيع في الأسواق”.

وأضاف أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تسهم في زيادة الضبابية في أسواق الطاقة، في وقت تواصل فيه واشنطن تشديد الضغوط على مشتري الخام الروسي.

وفي السياق ذاته، دعت رئيسة منظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة والصين إلى تهدئة التوترات بينهما، محذّرة من أن فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم قد يخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة تصل إلى 7% على المدى الطويل.

وجدد البلدان، وهما أكبر مستهلكين للطاقة في العالم، حربهما التجارية مؤخرًا عبر فرض رسوم إضافية على الموانئ والسفن التي تنقل البضائع بينهما، في خطوة قد تعرقل تدفقات الشحن العالمية.

بالتوازي، اتفق ترامب وبوتين الأسبوع الماضي على عقد قمة جديدة لبحث الحرب في أوكرانيا، فيما تواصل الولايات المتحدة الضغط على الهند والصين لوقف استيراد النفط الروسي.

ووفقًا لمصادر تجارية، قد تؤدي هذه الضغوط الأميركية والأوروبية إلى تقليص واردات الهند من النفط الروسي اعتبارًا من ديسمبر المقبل، الأمر الذي قد ينعكس على أسعار الإمدادات الموجهة إلى الصين.

أما على صعيد الإنتاج، فقد أظهر تقرير شركة “بيكر هيوز” أن شركات الطاقة الأميركية أضافت الأسبوع الماضي منصات حفر جديدة للنفط والغاز الطبيعي للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، ما يعزز التوقعات بزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة.