النفط يتراجع قليلا مع توقعات بتأثير محدود لأحدث العقوبات على روسيا

سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا اليوم الاثنين وسط توقعات بأن تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على النفط الروسي سيكون محدودا على الإمدادات، لكن الخسائر كانت محدودة لمخاوف المستثمرين من احتمال تراجع إمدادات الديزل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 69.21 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 إلى 67.20 دولار للبرميل.

ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، والتي شملت أيضا شركة نايارا الهندية للطاقة، وهي شركة مصدرة للمنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى شركة أجين كابيتال في نيويورك “تعتقد السوق حاليا أن المعروض سيصل إلى السوق بطريقة أو بأخرى. لا يوجد قلق كبير”.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الجمعة أن روسيا اكتسبت نوعا من الحصانة ضد العقوبات الغربية.

وجاءت عقوبات الاتحاد الأوروبي عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على من يشترون الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام خلال 50 يوما.

وقال محللونلدى شركة (آي.إن.جي) إن الجزء الذي يرجح أن يكون له تأثير من حزمة العقوبات هو حظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات النفطية المكررة المصنعة من النفط الروسي في دول ثالثة، لكن الشركة أشارت إلى أن الحظر قد يكون من الصعب مراقبته وتطبيقه.

وقال محللون إن مخاوف المستثمرين من احتمال تأثر إمدادات الديزل بحزمة العقوبات ساعدت في الحد من بعض خسائر النفط خلال تعاملات اليوم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن من المقرر أن تجري إيران، وهي منتج آخر للنفط خاضع للعقوبات، محادثات نووية في إسطنبول مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة. ويأتي ذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة بالترويكا الأوروبية، من أن عدم استئناف المفاوضات سيؤدي إلى معاودة فرض عقوبات دولية على إيران.

ومن المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الاتحاد الأوروبي في الأول من أغسطس آب، على الرغم من أن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قال أمس الأحد إنه واثق من أن الولايات المتحدة يمكن أن تتوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.