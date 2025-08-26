الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
النفط يتراجع متأثراً بمخاوف الإمدادات جراء الصراع الروسي الأوكراني

منذ 6 دقائق
النفط. رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لتطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتأثيره المحتمل على إمدادات الوقود من المنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.23 بالمئة لتصل إلى 68.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 64.64 دولار.

وكان كلا العقدين قد صعدا إلى أعلى مستوياتهما خلال أكثر من أسبوعين أمس الاثنين.

وقال محللون لدى (آي.جي) في مذكرة “المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الخام تميل على ما يبدو نحو مواصلة الارتفاع، لا سيما إذا بقيت الأسعار فوق مستوى المقاومة بين 64 و65 دولارا”.

وارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين لعدة أسباب أهمها المخاوف المتعلقة بتعطّل الإمدادات بعدما استهدفت أوكرانيا بنية تحتية للطاقة الروسية، مع توقع المتعاملين مزيدا من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي.

وقال باركليز في مذكرة للعملاء أمس الاثنين إن أسعار النفط ما زالت تتحرك ضمن نطاق ضيق وسط تقلبات جيوسياسية وأساسيات متماسكة نسبيا.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يحرز تقدم نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا خلال الأسبوعين القادمين.

ويترقب المتعاملون أيضا أحدث بيانات عن المخزونات الأمريكية التي سيصدرها معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض في مخزونات الخام والبنزين مع احتمال وجود زيادة في مخزونات نواتج التقطير.

    المصدر :
  • رويترز

