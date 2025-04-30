النفط يتراجع مسجلا أكبر انخفاض

أغلقت أسعار النفط على انخفاض عند التسوية اليوم الأربعاء مسجلة أكبر تراجع شهري في نحو ثلاثة أعوام ونصف العام بعد أن أشارت السعودية إلى تحركها نحو إنتاج المزيد وتوسيع حصتها في السوق، في حين أدت الحرب التجارية العالمية إلى انحسار توقعات الطلب على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار، أو 1.76 بالمئة، إلى 63.12 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 دولار، أو 3.66 بالمئة، إلى 58.21 دولار للبرميل، في أدنى مستوى للتسوية منذ مارس آذار 2021.

وانخفض خام برنت 15 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 18 بالمئة خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وانخفض الخامان القياسيان بعد أن أشارت السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى أنها غير مستعدة لدعم سوق النفط بالمزيد من خفض الإمدادات وأنها قادرة على التعامل مع انخفاض الأسعار لفترة طويلة.

وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز “يثير هذا مخاوف من أننا نتجه نحو حرب إنتاجية جديدة. هل يحاول السعوديون إرسال رسالة مفادها أنهم سيستعيدون حصتهم السوقية؟ علينا أن ننتظر ونرى”.

وحثت السعودية هذا الشهر على زيادة أكبر من المخطط لها في إنتاج أوبك+ في مايو أيار.

وأفادت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي بأن عددا من أعضاء أوبك+ سيقترحون رفع زيادات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران. وستجتمع المجموعة في الخامس من مايو أيار لمناقشة خطط الإنتاج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على جميع الواردات الأمريكية في الثاني من أبريل نيسان، وردت الصين بفرض رسوم انتقامية، مما أشعل حربا تجارية بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.

واستمرت المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي في الضغط على أسعار النفط.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري تحت وطأة تدفق سلع مستوردة جلبتها شركات لتفادي ارتفاع التكاليف.

وجاء في استطلاع أجرته رويترز أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات إلى الولايات المتحدة زادت من احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام.

وأظهر مسح نشرت نتائجه اليوم أن نشاط المصانع في الصين انكمش في أبريل نيسان بأسرع وتيرة في 16 شهرا.

وكشفت بيانات أمس الثلاثاء أن ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات تقريبا في أبريل نيسان نتيجة تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، مدعومة بارتفاع الصادرات وطلب المصافي، مما حد من بعض خسائر الأسعار.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام انخفضت 2.7 مليون برميل إلى 440.4 مليون في الأسبوع المنتهي في 25 أبريل نيسان، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 429 ألف برميل.