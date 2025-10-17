النفط يتراجع ويتجه لخسائر أسبوعية

انخفضت أسعار النفط قليلا في التعاملات المبكرة الجمعة في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية، مع حالة ضبابية تحيط بإمدادات الطاقة العالمية بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاجتماع في المجر لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.13 بالمئة إلى 60.98 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.16 بالمئة إلى 57.37 دولار.

على أساس أسبوعي، انخفض الخامان القياسيان ثلاثة بالمئة تقريبا، ومن أسباب ذلك توقعات وكالة الطاقة الدولية بوفرة المعروض في عام 2026.

واتفق ترامب وبوتين أمس الخميس على عقد قمة أخرى بشأن الحرب في أوكرانيا، وهي خطوة مفاجئة جاءت في وقت تخشى فيه موسكو من دعم عسكري أمريكي جديد لكييف. وقد يُعقد الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين في بودابست.

ويزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض اليوم الجمعة للضغط من أجل الحصول على مزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك صواريخ توماهوك الأمريكية بعيدة المدى، بينما ضغطت واشنطن على الهند والصين لوقف شراء النفط الروسي.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد في مذكرة “هدأت المخاوف من تقلص الإمدادات بعد الإعلان عن اجتماع ترامب مع بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا”.

فيما قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الخميس إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 3.5 مليون برميل إلى 423.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادتها 288 ألف برميل، وهو ما ضغط على الأسعار.

وتعزى الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام إلى حد كبير إلى تراجع استهلاك المصافي بسبب عمليات الصيانة خلال الخريف.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة إلى 13.636 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وعند التسوية في الجلسة الماضية، هبط خام برنت 1.37 بالمئة وخسر الخام الأمريكي 1.39 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من مايو أيار.