النفط يتعافى مدفوعًا باقتناص الصفقات رغم مخاوف المعروض

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الثلاثاء بفضل انتعاش يرجع لعوامل فنية واقتناص الصفقات بعد أن أدى قرار مجموعة أوبك+ تسريع زيادة الإنتاج إلى انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة، على الرغم من استمرار القلق حيال فائض المعروض.

وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار للبرميل 61.54 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار إلى 58.39 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان أدنى مستوياتهما منذ فبراير شباط 2021 عند التسوية أمس الاثنين مدفوعين بقرار أوبك وحلفائها، أو مجموعة أوبك+، في مطلع الأسبوع تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي، إذ قررت زيادة الإنتاج في يونيو حزيران بمقدار 411 ألف برميل يوميا.

وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي “من المدهش حقا أن نشهد هذا الانتعاش صباح اليوم. لكن سعر 60 دولارا للبرميل له دلالة معنوية. فعندما ينخفض سعر النفط إلى ما دون 60 دولارا، تجد الناس يقولون ’حسنا، هذا سعر جيد’”.

وبدافع من توقعات بأن الإنتاج سيتجاوز الاستهلاك، فقد النفط أكثر من 10 بالمئة خلال ست جلسات متتالية وانخفض بأكثر من 20 بالمئة منذ أبريل نيسان عندما أدت صدمات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الرهانات على تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأدت عودة المتعاملين في السوق الصينية بعد عطلة رسمية استمرت خمسة أيام منذ الأول من مايو أيار لدعم الأسعار اليوم الثلاثاء.

وقالت بريانكا ساتشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا “عاودت الصين الفتح اليوم، ولأنها أكبر مستورد فمن المرجح أن يكون المشترون سارعوا للحصول على النفط عند المستويات المنخفضة الحالية (للأسعار)”.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية لدى يو.بي.إس إن نشر السعودية أحدث بيانات أسعار البيع الرسمية لنفطها، والتي نشرتها رويترز أمس الاثنين، قدم بعض الدعم للأسعار.

وكشفت بيانات ارتفاعا في نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة،أكبر مستهلك للنفط في العالم، فضلا عن زيادة الطلبيات.

وقال ييب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي “يبدو أن الانتعاش الطفيف الذي شهدته أسعار النفط اليوم هو انتعاش فني أكثر منه أساسي”.

وأضاف “الظروف غير المواتية المستمرة، بما في ذلك التحول المحوري في استراتيجية إنتاج أوبك+ والضبابية المحيطة بالطلب وسط مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية وتخفيض توقعات الأسعار، لا تزال تؤثر على حركة الأسعار”.

خفض باركليز توقعاته لسعر خام برنت أمس الاثنين أربعة دولارات إلى 70 دولارا للبرميل في 2025 وحدد تقديراته لعام 2026 عند 62 دولارا للبرميل، مشيرا إلى “صعوبات تتعلق بالعوامل الأساسية” وسط تصاعد التوتر التجاري وتغيير أوبك+ استراتيجية الإنتاج الخاصة بها.

كما خفض جولدمان ساكس توقعاته للأسعار أمس الاثنين بما بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل، إذ يتوقع الآن زيادة أخرى في إنتاج أوبك+ 400 ألف برميل يوميا في يوليو تموز.