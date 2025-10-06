النفط يرتفع بعد إعلان أوبك+ زيادة أقل من المتوقع في الإنتاج

صعدت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة عند التسوية، اليوم الاثنين، بعدما جاءت الزيادة المزمعة في إنتاج تحالف أوبك+ لشهر نوفمبر تشرين الثاني أقل من المتوقع، مما هدأ بعض المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض، لكن ضعف التوقعات بشأن الطلب ربما يحد من المكاسب في الأمد القريب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا، أو 1.46 بالمئة إلى 65.47 دولار للبرميل عند التسوية، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو 1.33 بالمئة إلى 61.69 دولار للبرميل.

وقال آندرو ليبو رئيس شركة (ليبو أويل أسوشيتس) “يشعر المتداولون في السوق بأن الكمية الحقيقية من النفط التي ستُطرح في الأسواق أقل بكثير مما أعلنوا عنه، نظرا لأن بعض أعضاء أوبك+ ينتجون بالفعل بأقصى طاقتهم”.

وأعلن تحالف أوبك+ أمس الأحد أنه سيرفع إنتاج النفط في نوفمبر تشرين الثاني 137 ألف برميل يوميا، وهي الزيادة نفسها التي أقدم عليها في أكتوبر تشرين الأول وسط مخاوف مستمرة من وفرة في المعروض.

وقبل اجتماع التحالف، أفادت مصادر بأن روسيا كانت تدعو لزيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لتجنب الضغط على الأسعار، في حين كانت السعودية تفضل زيادة بمقدار المثلين أو ثلاثة أمثال أو حتى أربعة أمثال هذا الرقم لاستعادة حصتها في السوق بشكل أسرع.

وأبقت السعودية على سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الذي تبيعه لآسيا دون تغيير.

وعلى المدى القريب، يتوقع بعض المحللين أن يسهم موسم صيانة المصافي الذي يبدأ قريبا في الشرق الأوسط في الحد من الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر أيلول مع تراجع أنشطة التكرير والطلب.