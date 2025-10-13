النفط يرتفع مع آمال انفراجة في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين

عوضت أسعار النفط بعض خسائرها يوم الاثنين بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون محادثات محتملة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين قد تسهم في تهدئة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً، أو ما يعادل 1.47 بالمئة، لتسجل 63.65 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتاً، أو 1.51 بالمئة، إلى 59.79 دولار للبرميل.

وقال محلل الطاقة في بنك (دي.بي.إس) سوفرو ساركار إن “الهبوط الحاد في الأسعار الأسبوع الماضي ارتبط بشكل كبير بإعلان وقف إطلاق النار في غزة”، مضيفاً أن عمليات البيع في الأسواق قد تكون محدودة في ظل رغبة واشنطن وبكين في التفاوض.

وأشار ساركار إلى أن التوقعات القصيرة الأجل تعتمد بشكل أساسي على نتائج محادثات التجارة بين الجانبين، خصوصاً مع تصاعد التوتر مؤخراً بعد فرض كل من البلدين قيوداً جديدة على الصادرات والرسوم الجمركية.

ويأتي ذلك بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي مذكرة، توقع محللو “جولدمان ساكس” أن يؤدي اللقاء المحتمل إلى “تمديد وقف تصعيد الرسوم الجمركية الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي، وربما إلى أجل غير مسمى”، رغم بقاء احتمال تصاعد التوترات التجارية قائماً.

وفي تطور موازٍ بالشرق الأوسط، أعلن مسؤول مشارك في عملية تبادل الأسرى أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أطلقت سراح أول سبعة رهائن إسرائيليين أحياء اليوم الاثنين، في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.