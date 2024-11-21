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النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

منذ 15 ساعة
أسعار النفط (تعبيرية)

أسعار النفط (تعبيرية)

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.09 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 69.03 دولار للبرميل.

كانت أوكرانيا قد أطلقت أمس الأربعاء وابلا من صواريخ ستورم شادو البريطانية على روسيا، وهو أحدث سلاح غربي جديد يُسمح لها باستخدامه ضد أهداف في العمق الروسي بعد يوم من إطلاقها صواريخ أتاكمز الأمريكية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر تشرين الثاني.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام ارتفعت 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل خلال الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 138 ألف برميل.

في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة في تحالف أوبك+ إن التحالف قد يؤجل زيادات الإنتاج مرة أخرى عندما يجتمع في الأول من ديسمبر كانون الأول وسط ضعف الطلب العالمي على الخام.

ويضم التحالف الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا أخرى منتجة للخام بقيادة روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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