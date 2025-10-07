النفط يستقر عند التسوية بعد زيادة أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع

استقرت أسعار النفط عند التسوية، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين زيادة إنتاج أوبك+ في نوفمبر تشرين الثاني والتي جاءت أقل من المتوقع في ظل توقعات تخمة في المعروض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 65.45 دولار للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 61.73 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما قرر تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وبعض المنتجين الصغار، زيادة إنتاجه النفطي 137 ألف برميل يوميا بدءا من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال محللون في آي.إن.جي إن هذه الخطوة تتناقض مع توقعات السوق لإعادة الإمدادات إليها بقوة أكبر وهي علامة على أن التحالف لا يزال يتوخى الحذر في زيادة حصته الإنتاجية في سوق النفط العالمية وسط توقعات تسجيل فائض في الإمدادات في الربع الرابع وكذلك العام المقبل.

وقال ألكس هودس المحلل لدى ستون إكس في مذكرة اليوم إن معنويات السوق لا تزال منخفضة، لا سيما بعد إبقاء السعودية سعر البيع الرسمي لخامها إلى آسيا دون تغيير، وهو ما يخالف توقعات محللين بزيادته.

وحددت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي لشهر نوفمبر تشرين الثاني عند 70.22 دولار للبرميل، صعودا من 70.10 دولار.

وتظهر بيانات خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط الهندية أن الطلب على الوقود ارتفع سبعة بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن يبلغ إنتاج النفط الأمريكي مستوى قياسيا عند 13.53 مليون برميل يوميا هذا العام، ارتفاعا من توقع سابق 13.44 مليون.

وتتوقع الإدارة أيضا زيادة مخزونات النفط العالمية أيضا خلال العام المقبل مع تصدر الدول غير الأعضاء في أوبك+ نمو إنتاج النفط، ما يشكل ضغطا نزوليا كبيرا على أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.

وعلى جانب العرض قال بنك جيه.بي مورجان إن مخزونات النفط العالمية بما في ذلك النفط الخام المخزن في الناقلات البحرية ارتفعت أسبوعيا في سبتمبر أيلول مضيفة 123 مليون برميل خلال الشهر.

ويترب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط الأمريكية المقرر أن يصدرها معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم.