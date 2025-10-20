الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
النفط يسجل أدنى مستوى في 5 أشهر وسط مخاوف من تخمة المعروض

آلات استخراج النفط الخام

آلات استخراج النفط الخام

سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو أيار وسط توقعات بتخمة في المعروض في ظل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين مما يزيد من مخاوف التباطؤ الاقتصادي وضعف الطلب على الطاقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.46 بالمئة عند التسوية مسجلة 61.01 دولار للبرميل. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض سنتين أو 0.03 بالمئة لتسجل 57.52 دولار.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

وأظهر هيكل العقود الآجلة لخام برنت أن مخاوف المستثمرين تحولت من النقص إلى فائض في المعروض.

وتظهر فروق الأسعار لستة أشهر لبرنت والخام الأمريكي أن كلا العقدين للتحميل المبكر يتم تداولهما بأسعار أقل من عقود التحميل اللاحق، وهو هيكل يعرف باسم كونتانجو، والذي يشجع المتعاملين على دفع أموال مقابل تخزين النفط حتى يمكن بيعه بأسعار أعلى عندما يتوقع تقلص الإمدادات في المستقبل.

وجرى تداول كونتانجو برنت، الذي ظهر يوم الخميس للمرة الأولى منذ ظهوره لفترة وجيزة في مايو أيار، بأوسع نطاق له منذ ديسمبر كانون الأول 2023.

وظهر كونتانجو العقود الآجلة للخام الأمريكي يوم الجمعة للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2024.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال “تنحدر مخاوف التخمة هذه الآن إلى السوق، لا سيما بالنظر إلى عام 2026… سنبدأ في رؤية التخزين العائم يرتفع والخزانات الداخلية تمتلئ”.

وأضاف كيلدوف “هذه رواية هبوطية حقيقية لم نشهدها منذ فترة”.

وانخفض كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي، ليسجلا ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، ويرجع ذلك في جزء منه إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بتزايد وفرة المعروض في عام 2026.

    المصدر :
  • رويترز

