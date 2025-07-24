النفط يصعد بدعم تفاؤل حول التجارة وتراجع مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية الأمريكية التي من شأنها تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بما يتجاوز التوقعات بكثير.

وبحلول الساعة 1040 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا، أو 0.76 بالمئة، لتصل إلى 69.03 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا، بما يعادل 0.9 بالمئة، لتسجل65.85 دولار للبرميل.

وقال جانيف شاه المحلل في ريستاد “تتلقى الأسعار دعما من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية والجهود التجارية”.

وذكر دبلوماسيان أوروبيان أمس الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاق تجاري قد يشمل رسوما أساسية أمريكية 15 بالمئة على سلع التكتل وإعفاءات محتملة، مما قد يمهد الطريق لاتفاق تجاري رئيسي آخر بعد اتفاق اليابان.

وعلى جانب الإمدادات، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 3.2 مليون برميل إلى 419 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط 1.6 مليون برميل.

وتلقت الأسعار بعض الدعم أيضا من تعليق صادرات الخام الأذربيجاني من ميناء جيهان التركي وتوقف مؤقت للتحميل في الموانئ الروسية الرئيسية على البحر الأسود قبل استئنافه.

وقالت شركة بي.بي إنه جرى رصد كلوريدات عضوية في بعض خزانات النفط في ميناء جيهان التركي، وأضافت أن عملية تحميل النفط استمرت من بعض الخزانات قُدرت مستويات الكلوريد فيها بأنها طبيعية.

وأوضحت الشركة أن أنشطة التصدير عبر خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان استؤنفت أيضا.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين في شركة نيسان لاستثمار الأوراق المالية “الضبابية في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا تحد من تحقيق المزيد من المكاسب”، وتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل.

وأجرت روسيا وأوكرانيا محادثات سلام في إسطنبول أمس وناقشتا المزيد من عمليات تبادل الأسرى، لكن الجانبين ما زالا بعيدين عن الاتفاق على شروط وقف إطلاق النار والاجتماع المحتمل لزعيمي البلدين.

وأضاف شاه “المؤشرات التالية التي يتعين مراقبتها هي مؤشرات الطلب لأننا في موسم الذروة وأي ارتفاع أو انخفاض سيؤثر على هوامش التكرير”.