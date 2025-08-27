النفط يصعد بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

صعدت أسعار النفط عند التسوية، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في وقت يقيم فيه المستثمرون الأثر المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الهند.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 68.05 دولار للبرميل عند التسوية، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا، أو 1.4 بالمئة، إلى 64.15 دولار. وهبط كلا الخامين بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 2.4 مليون برميل إلى 418.3 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 1.9 مليون.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 1.2 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بتراجعها 2.2 مليون. وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تقلصت 1.8 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاع قدره 885 ألفا.

وقال فيل فلين المحلل لدى (برايس فيوتشرز جروب) “أرقام الطلب على البنزين مشجعة وتظهر أن الناس يستعدون للسفر خلال عطلة عيد العمال. هذه هي ذروة موسم الطلب على الوقود في الصيف”.

ومن بين العوامل الأخرى التي ركزت عليها الأسواق أيضا مضاعفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند لتصل إلى 50 بالمئة، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم، وذلك بسبب شراء الهند للنفط الروسي.

وتكثف روسيا وأوكرانيا أيضا الهجمات على البنية التحتية للطاقة، ما يثير قلق المتعاملين من تعطل الإمدادات.

وقال مسؤولون أوكرانيون اليوم إن روسيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة ونقل الغاز في ست مناطق أوكرانية خلال الليل. وهاجمت أوكرانيا مصافي نفط روسية والبنية التحتية للتصدير في الأيام القليلة الماضية.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أمس إنه سيلتقي بممثلين أوكرانيين في نيويورك هذا الأسبوع، مضيفا أن واشنطن تجري أيضا محادثات مع روسيا في إطار مساعيها لإنهاء الحرب.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة أمس الثلاثاء إن روسيا عدلت خطتها لتصدير النفط الخام من الموانئ الغربية بزيادة قدرها 200 ألف برميل يوميا في أغسطس آب وذلك عقب هجمات الأسبوع الماضي.