النفط يصعد بنحو ‭4‬% بعد بيان أمريكي عن عقوبات وشيكة على روسيا

واصل النفط صعوده بعد التسوية اليوم الأربعاء وزاد بأكثر من دولارين عقب تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن واشنطن بصدد الإعلان عن مزيد من العقوبات على روسيا.

وفي تعاملات ما بعد التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.44 دولار، بما يعادل 3.98 بالمئة، إلى 36.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 19:44 بتوقيت غرينتش، بينما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.42 دولار، أو 4.23 بالمئة، إلى 59.66 دولار.

وأكد بيسنت أنه سيجري الإعلان عن العقوبات الأمريكية اليوم أو الغد الخميس.

وقال بيسنت للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الأربعاء “سنعلن عن زيادة كبيرة في العقوبات على روسيا إما بعد إغلاق السوق بعد الظهر أو صباح الغد”.

وأدت زيادة الطلب الأمريكي على الطاقة إلى ارتفاع أسعار الخام.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في البلاد انخفضت الأسبوع الماضي مع ازدياد نشاط التكرير والطلب.

وانخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 961 ألف برميل لتصل إلى 422.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 1.2 مليون برميل.

وقال فيل فلين، المحلل لدى (برايس فيوتشرز جروب) “هذا مثير للإعجاب للغاية بالنسبة لموسم الذروة. ويعكس قوة الطلب على النفط، وأن أرقام العرض لا تشير إلى هذه الوفرة النفطية، على الأقل هنا في الولايات المتحدة”.

ويراقب المستثمرون عن كثب أيضا تقدم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، إذ من المتوقع أن يجتمع مسؤولون من البلدين هذا الأسبوع في ماليزيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يعتزم مقابلته في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل. لكن ترامب زاد حالة الضبابية أمس بشأن الاجتماع، قائلا إنه “ربما لن يُعقد”.