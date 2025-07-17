النفط يصعد مع تحسن المعنويات بدعم آمال الطلب وبيانات اقتصادية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لتعوض خسائر تكبدتها في الجلسات الثلاث السابقة، وذلك بدعم من ببيانات اقتصادية جاءت أقوى من المتوقع من أكبر مستهلكي النفط في العالم ومؤشرات على انحسار التوتر التجاري.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.35 بالمئة، إلى 68.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 66.71 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين القياسيين نزلا بأكثر من 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرسل قريبا إخطارات لدول صغيرة بالرسوم الجمركية التي سيفرضها عليها.

وذكر أمس الأربعاء أنه سيفرض على الأرجح رسوما جمركية بنسبة عشرة بالمئة أو 15 بالمئة على الدول الصغيرة.

وجرى الإعلان عن اتفاقيات جديدة مع إندونيسيا وفيتنام هذا الأسبوع.

وعبر ترامب مرة أخرى عن تفاؤله أيضا باحتمال التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن المخدرات، وألمح إلى أن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند بات وشيكا جدا، وأن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع أوروبا أيضا.

وقالت المحللة المستقلة تينا تنج “خفف ترامب من حدة لهجته تجاه الصين واقترح خفض الرسوم الجمركية على دول أصغر حجما، وهو ما يعتبر في آفاق التجارة العالمية تطورات إيجابية”.

وأضافت “كانت البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع من الصين والسحب بأكثر من المتوقع من مخزونات النفط الأمريكية عاملين إيجابيين لأسعار النفط”.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.9 مليون برميل إلى 422.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو انخفاض أكثر حدة من التوقعات التي كانت لتراجع 552 ألف برميل، مما يشير إلى نشاط أقوى للمصافي وانخفاض المعروض وزيادة الطلب.

وأظهر تقرير من البنك المركزي الأمريكي عن الاقتصاد، والذي صدر يوم الأربعاء، انتعاش النشاط في الأسابيع القليلة الماضية. لكن النظرة المستقبلية “محايدة إلى متشائمة بعض الشيء”، إذ قالت شركات إن ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات يضغط على الأسعار.

وأظهرت بيانات من الصين تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام، لكن ليس بالقدر الذي كان يخشى منه في السابق، ويرجع ذلك لأسباب منها تسريع وتيرة بعض الأنشطة لاستباق الرسوم الجمركية الأمريكية، مما خفف المخاوف بشأن حالة اقتصاد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

كما أظهرت البيانات أن تكرير الخام في مصافي الصين في يونيو حزيران ارتفعت 8.5 بالمئة على أساس سنوي، مما يعني زيادة الطلب على الوقود.

وقال جون بايزي رئيس شركة ستراتاس أدفايزرز “جاء الدعم من الأخبار الإيجابية المتعلقة بتخفيف حدة التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة إلى حد ما، ورفع الرئيس ترامب الحظر المفروض على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، بالإضافة إلى الإعلان عن اتفاقية تجارية مع إندونيسيا”.