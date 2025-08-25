النفط يصعد وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسب الأسبوع الماضي، إذ توقع متعاملون المزيد من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي وهجمات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية التي قد تعطل الإمدادات.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 1.07 دولار أو 1.58 بالمئة إلى 68.80 دولار، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.14 دولار أو 1.79 إلى 64.80 دولار.

وتسعى الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز “يبدو أن هناك شعورا بأن محادثات السلام تتباطأ… قد تكون هناك عقوبات على روسيا إذا لم تسر هذه المحادثات على ما يرام”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال مجددا يوم الجمعة إنه سيفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم إحراز تقدم نحو تسوية سلمية في أوكرانيا خلال أسبوعين.

وقال أيضا إنه قد يفرض رسوما جمركية قاسية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن روسيا قدمت “تنازلات كبيرة” نحو تسوية تفاوضية في الحرب.

وقال مسؤولون روس إن أوكرانيا، التي صعدت من هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية، شنت هجوما بطائرة مسيرة أمس تسبب في اندلاع حريق هائل في محطة أوست-لوجا لتصدير الوقود.

وقال مسؤول إن حريقا نشب في مصفاة نوفوشاختينسك الروسية أمس الأحد في أعقاب هجوم أوكراني بطائرة مسيرة لليوم الرابع على التوالي.

تبيع المصفاة الوقود للتصدير بشكل أساسي وتبلغ طاقتها السنوية خمسة ملايين طن متري من النفط، أو حوالي 100 ألف برميل يوميا.

وقال أولي هانسن، رئيس قسم استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن تأثير السوق لاحتمال تعطل الإمدادات الروسية قد تم تعويضه من خلال تراجع أوبك+ عن سلسلة من تخفيضات الإنتاج، مما يضيف ملايين البراميل إلى السوق.

ومن المقرر أن يجتمع الأعضاء الثمانية في مجموعة الدول المصدرة للنفط في السابع من سبتمبر أيلول، إذ من المقرر أن يوافقوا على زيادة أخرى.

وقد ازدادت شهية المستثمرين للمخاطرة بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر أيلول.

ومع ذلك، قالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا للسمسرة إنه يبدو أن كلا الخامين يفتقران إلى الزخم، مضيفة أن الأسواق تبدو مقتنعة بشكل متزايد بأن رسوم ترامب ستؤثر على النمو الاقتصادي، مما سيحد من الطلب على الوقود.