النفط يغلق عند أدنى مستوى له في 5 أشهر

تراجعت أسعار النفط بما زاد على واحد بالمئة اليوم الخميس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع قريبا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا، مما أثار حالة من الضبابية بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا، بما يعادل 1.37 بالمئة، لتسجل 61.06 دولار للبرميل عند التسوية. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا، أو 1.39 بالمئة،لتسجل 57.46 دولار للبرميل عند التسوية.

وقال ترامب إنه اتفق مع بوتين اليوم الخميس على عقد اجتماع في العاصمة المجرية بودابست قريبا لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع مزمع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأثر أيضا على الأسعار إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 3.5 مليون برميل لتصل إلى 423.8 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 288 ألف برميل. ويعزى هذا الارتفاع الذي فاق التوقعات في مخزونات النفط الخام إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات تشغيل المصافي.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس “عوض الزيادة الكبيرة في مخزونات النفط الخام انخفاض كبير في مخزونات نواتج التقطير، ولكن مع انخفاض ملحوظ في الطلب على النفط مقارنة بالأسبوع الماضي”.

وأظهرت البيانات أيضا زيادة إنتاج الولايات المتحدة إلى 13.636 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن.

وقال ترامب أمس الأربعاء إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهد بأن توقف بلاده مشتريات النفط من روسيا أكبر موري النفط إليها، إذ يشكل خامها ثلث واردات الهند.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آ.جي “هذا تطور إيجابي لسعر النفط لأنه سيجعل مشتريا كبيرا (الهند) يوقف وارداته من النفط الروسي”.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن بعض شركات التكرير الهندية تتأهب لخفض وارداتها من النفط الروسي، مع توقعات بحدوث ذلك تدريجيا.

غير أن الهند قالت اليوم إن أهم أهدافها ضمان استقرار أسعار الطاقة وضمان الإمدادات دون الإشارة إلى تصريحات ترامب.

وعبرت روسيا عن ثقتها في استمرار شراكتها مع الهند في مجال الطاقة.

وأعلنت الحكومة البريطانية أيضا عقوبات جديدة أمس الأربعاء تستهدف بشكل مباشر شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين، وهما من أكبر شركات الطاقة في العالم.