النفط يقفز 1% مع إعلان ترامب توقف الهند عن استيراد الخام الروسي

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة يوم الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهد بأن توقف بلاده شراء النفط الروسي، في خطوة قد تقلص الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً أو 0.87% لتصل إلى 62.45 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً أو 0.98% إلى 58.84 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن لامس الخامان القياسيان أدنى مستوياتهما منذ مايو الماضي، نتيجة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتحذير وكالة الطاقة الدولية من فائض محتمل العام المقبل مع رفع إنتاج دول أوبك+ وسط ضعف الطلب.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستسعى لدفع الصين لاتخاذ خطوة مماثلة في إطار جهود واشنطن للضغط على موسكو وقطع إيراداتها من الطاقة، ودفعها للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تورد نحو ثلث احتياجات الهند من النفط الخام، وهي أكبر مورد للبلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن بعض شركات التكرير الهندية بدأت بالفعل الاستعداد لتقليص وارداتها من النفط الروسي بشكل تدريجي، بينما لم ترد السفارة الهندية في واشنطن بعد على استفسارات حول التزام مودي الرسمي بهذا الإجراء.

وفي سياق متصل، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة تستهدف شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين، إضافة إلى أربع منشآت لتخزين النفط و44 ناقلة ضمن “أسطول الظل” الذي ينقل النفط الروسي، ومصفاة نايارا للطاقة المحدودة في الهند.

ويترقب المستثمرون بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة، بعد أرقام متباينة صدرت عن معهد البترول الأمريكي، أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين وانخفاض مخزونات نواتج التقطير، ما يعكس تبايناً بين الطلب على الديزل والطلب العام على الوقود في أكبر سوق استهلاكية للنفط في العالم.